Сергей Вишенько добровольно присоединился в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Мужчина с честью и отвагой стоял на защите Украины, оставаясь верным присяге и демонстрируя несокрушимость духа, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Вилковской общины.

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Полег на Сумщине

Сергей Вишенько был командиром 2 разведывательного отделения разведывательного взвода воинской части А7380.

Мужчина родился 14 декабря 1994 году в селе Десантное Вилковской общины, что в Одесской области. Последние годы поселился в городе Вилково со своей женой и сыночком.

Военный погиб 24 апреля 2025 года в районе населенного пункта Краснополье Сумской области во время выполнения боевого задания.

Он навсегда останется для семьи лучшим мужем, отцом и примером для своего сына. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, собратьям и всем, кто знал Сергея. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах,

– говорится в посте общины.

Напомним, что недавно в боях за Украину погиб 26-летний Валерий Котов. Военный родом из Кировоградщины, был мобилизован в октябре 2024 года.