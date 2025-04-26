Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александрийский городской совет.

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Что известно о погибшем военном

Так, Валерий Котов погиб 15 апреля во время выполнения боевого задания вблизи села Новосергиевка Донецкой области. Украинскому защитнику навсегда остались 26.

Валерий родился 29 января 1999 года в Александрии и учился в школе №6. Впоследствии окончил Александрийский политехнический колледж по специальности "Математик-программист" и Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, где получил квалификацию "Компьютерные науки".

Защитник работал за границей и мечтал открыть собственное дело. В октябре 2024 года его призвали на военную службу.

Наш защитник был добрым, искренним, жизнерадостным, трудолюбивым, целеустремленным, любящим сыном, имел много друзей. Вел здоровый образ жизни, занимался спортом, любил рыбачить, писал стихи и песни. Среди собратьев имел позывной – Поэт,

– указывают в городском совете.

Валерий Котов воевал в Донецкой области / фото Александрийского горсовета

У погибшего защитника остались отец, мать, сестра. В Александрийском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким военного.

Прощание с Валерием Котовым состоялось в пятницу, 25 апреля. Похоронили военного на Верболозовском кладбище.

Кстати, недавно в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Информацию о возвращении длительное время не разглашали, поскольку надо было убедиться, что это именно Виктория.