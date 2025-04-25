Мужчина и его 15-летняя дочь Валерия погибли на месте. О смерти коллеги рассказали в ДТЭК, передает 24 Канал.

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Что известно о трагедии

Жена погибшего, Оксана, имеет тяжелые ранения, врачи борются за ее жизнь. В ДТЭК выразили соболезнования коллегам, друзьям и семье.

Это большая потеря для нашей компании и всего шахтерского сообщества. Никогда не забудем и не простим...

– написали в ДТЭК.

К слову, всего в Павлограде погибли 3 человека. Еще 15 людей пострадали, в частности 15-летняя девушка, 17-летний и 6-летний парни. В больнице остаются 5 пострадавших, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 25 апреля российская армия запустила 103 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов других типов. Воздушные силы ВСУ подтвердили сбитие 41 дрона.