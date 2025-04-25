Чоловік і його 15-річна донька Валерія загинули на місці. Про смерть колеги розповіли у ДТЕК, передає 24 Канал.

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Що відомо про трагедію

Дружина загиблого, Оксана, має важкі поранення, лікарі борються за її життя. У ДТЕК висловили співчуття колегам, друзям і родині.

Це велика втрата для нашої компанії та всієї шахтарської спільноти. Ніколи не забудемо та не пробачимо…

– написали у ДТЕК.

До слова, загалом у Павлограді загинуло 3 людей. Ще 15 осіб постраждали, зокрема 15-річна дівчина, 17-річний і 6-річний хлопці. У лікарні залишаються 5 потерпілих, з них 3 – у важкому стані.

Нагадаємо, уночі 25 квітня російська армія запустила 103 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів інших типів. Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 41 дрона.