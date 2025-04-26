Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександрійську міську раду.

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Що відомо про загиблого військового

Так, Валерій Котов загинув 15 квітня під час виконання бойового завдання поблизу села Новосергіївка Донецької області. Українському оборонцю назавжди залишилися 26.

Валерій народився 29 січня 1999 року в Олександрії і навчався у школі №6. Згодом закінчив Олександрійський політехнічний коледж за фахом "Математик-програміст" та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, де отримав кваліфікацію "Комп’ютерні науки".

Захисник працював за кордоном і мріяв відкрити власну справу. У жовтні 2024 року його призвали на військову службу.

Наш захисник був добрим, щирим, життєрадісним, працьовитим, цілеспрямованим, люблячим сином, мав багато друзів. Вів здоровий спосіб життя, займався спортом, любив рибалити, писав вірші та пісні. Серед побратимів мав позивний – Поет,

– вказують у міській раді.

Валерій Котов воював на Донеччині / фото Олександрійської міськради

У загиблого захисника залишилися батько, мати, сестра. В Олександрійській міськраді висловили щирі співчуття рідним та близьким військового.

Прощання з Валерієм Котовим відбулося у п'ятницю, 25 квітня. Поховали військового на Верболозівському кладовищі.

До речі, нещодавно до України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні. Інформацію про повернення тривалий час не розголошували, оскільки треба було впевнитись, що це саме Вікторія.