Сергій Вишенько добровільно доєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік із честю та відвагою стояв на захисті України, залишаючись вірним присязі та демонструючи незламність духу, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Вилківської громади.

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Поліг на Сумщині

Сергій Вишенько був командиром 2 розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А7380.

Чоловік народився 14 грудня 1994 році в селі Десантне Вилківської громади, що на Одещині. Останні роки оселився в місті Вилкове зі своєю дружиною і синочком.

Військовий загинув 24 квітня 2025 року в районі населеного пункту Краснопілля на Сумщині під час виконання бойового завдання.

Він назавжди залишиться для родини найкращим чоловіком, батьком і прикладом для свого сина. Висловлюємо щирі співчуття родині, рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Сергія. Світла пам'ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях,

– йдеться у дописі громади.

Нагадаємо, що нещодавно у боях за Україну загинув 26-річний Валерій Котов. Військовий родом з Кіровоградщини, був мобілізований в жовтні 2024 року.