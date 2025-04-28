Про це пише 24 Канал з посиланням на "Перший міський телеканал". Петрові Бурці було лише 33 роки.

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"На щиті" додому повернувся криворіжець Петро Бурка

Петро Бурка народився в Одеській області, в селі Озерне. Але останнім часом чоловік жив і працював у Кривому Розі. Петро добре зарекомендував себе як ІТ-фахівець, але за покликом серця з початку повномасштабного вторгнення служив у ЗСУ.

Петро Бурка виконував завдання в складі операторів БпЛА. Він був одним з найкращих, уміло керував розвідувальними та ударними дронами, а також формував підрозділи та навчав побратимів.

Воїн загинув у листопаді 2024 року. До сьогодні він вважався зниклим безвісти, але його тіло знайшли та ідентифікували. Герой повернувся додому й знайде спочинок на рідній землі.

Петра Бурку за життя нагородили відзнакою за вагомі досягнення у захисті країни. А вже посмертно його відзначили медаллю "За заслуги перед містом".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу загибелі відважного захисника України Петра Бурки. Вічна йому шана і пам'ять!

Нагадаємо, на Донеччині 15 квітня загинув 26-річний воїн з Олександрії Валерій Котов. Чоловік мав багато планів, але кривава війна з Росією обірвала його молоде життя.

