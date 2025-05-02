Он погиб во время стрелкового боя на Херсонщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую РВА.

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Что известно о воине Василии Скороходе

Василий Скороход родился 24 августа 1987 года в поселке Вапнярка.

У Вапнярской общине рассказали, что он учился в тамошней школе, получал профессию и работал среди своих земляков.

"Всегда был ответственным, искренним, добрым сыном своего края", – говорят там.

Василия Скорохода мобилизовали в июне 2024 года.

Младший сержант служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 1 батальона береговой обороны.

Воин погиб 21 апреля смертью храбрых, до последнего оставаясь верным присяге и Украине, – во время стрелкового боя с врагом на левом берегу реки Днепр возле Нижнеднепровского Херсонской области.

Мы склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Его мужество, несокрушимость и преданность Родине стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле. В глубокой скорби, с благодарностью за защиту Украины, будем ждать на коленях, с флагами и цветами Василия Петровича. Великий подвиг ожесточенной борьбы мужественного воина, верного Сына Украины с российским оккупантом не сотрется временем. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Его имя вписано золотыми буквами в историю независимой Украины,

– написали в РВА.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины Василия Скорохода. Вечная память воину!