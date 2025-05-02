Він загинув під час стрілецького бою на Херсонщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Тульчинську РВА.

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Що відомо про воїна Василя Скорохода

Василь Скороход народився 24 серпня 1987 року у селищі Вапнярка.

У Вапнярській громаді розповіли, що він навчався у тамтешній школі, здобував професію та працював серед своїх земляків.

"Завжди був відповідальним, щирим, добрим сином свого краю", – кажуть там.

Василя Скорохода мобілізували у червні 2024 року.

Молодший сержант служив командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 1 батальйону берегової оборони.

Воїн загинув 21 квітня смертю хоробрих, до останнього залишаючись вірним присязі та Україні, – під час стрілецького бою з ворогом на лівому березі річки Дніпро біля Нижньодніпровського Херсонської області.

Ми схиляємо голови перед подвигом нашого земляка. Його мужність, незламність і відданість Батьківщині стали прикладом справжнього патріотизму та любові до рідної землі. У глибокій скорботі, із вдячністю за захист України, чекатимемо навколішках, з прапорами та квітами Василя Петровича. Величний подвиг запеклої боротьби мужнього воїна, вірного Сина України з російським окупантом не зітреться часом. Пам'ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях. Його ім'я вписане золотими літерами в історію незалежної України,

– написали у РВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника України Василя Скорохода. Вічна пам'ять воїну!