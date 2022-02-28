В Ватикане утверждают, что за последние годы постоянно и внимательно следили за событиями в Украине. Они готовы помочь диалогу с Россией и помогать сторонам.

Важно Выжигают наши города и села – жуткие последствия обстрелов на Черниговщине

"Я убежден, что пространство для переговоров существует. Никогда не поздно! Ведь единственным разумным и конструктивным способом для сглаживания разногласий является диалог", – государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин.

Кроме того, он добавил, что следует избегать любой эскалации, остановить противостояние и сесть за стол переговоров.