У Ватикані стверджують, що останніми роками постійно та уважно стежили за подіями в Україні. Вони готові посприяти діалогу з Росією та допомагати сторонам.

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"Я переконаний, що простір для переговорів існує. Ніколи не пізно! Адже єдиним розумним та конструктивним способом для згладжування розбіжностей є діалог", – державний секретар Святого престолу П'єтро Паролін.

Крім того, він додав, що потрібно уникати будь-якої ескалації, зупинити протистояння та сісти за стіл переговорів.

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