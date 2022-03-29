Такую информацию Виталий Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке. Также он опубликовал видео со встречи.
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Встретился с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Я поблагодарил за поддержку верующих, за помощь киевлянам, оказываемую УГКЦ. Блаженнейший отметил, что сегодня важна консолидация религиозных общин разных церквей,
– сообщил Кличко.
Он отметил, что единство чрезвычайно важно для победы.
"Украинцы должны быть как никогда едиными, чтобы преодолеть эти сложные испытания, через которые нам приходится пройти, и победить! Мы выстоим и победим! Слава Украине", – подытожил мэр Киева.
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