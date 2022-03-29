Таку інформацію Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Також він опублікував відео із зустрічі.

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Зустрівся з Отцем і Главою УГКЦ Блаженнійшим Святославом. Я подякував за підтримку вірян, за допомогу киянам, яку надає УГКЦ. Блаженнійший зазначив, що сьогодні важлива консолідація релігійних громад різних церков,

– повідомив Кличко.

Він наголосив на тому, що єдність надзвичайно важлива для перемоги.

"Українці повинні бути як ніколи єдиними, щоб подолати ці складні випробування, через які нам доводиться пройти, і перемогти! Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні", – підсумував мер Києва.

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