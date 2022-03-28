Цим займаються комунальники та громадськість. Відповідне відео опублікував мер Києва Віталій Кличко. Відомо, що у Генштабі вважають, що ворог знову повторить спробу піти на Київ, однак великих успіхів орки не матимуть – Київ вони не візьмуть.

Деталі Великих успіхів не буде, – експерт про спроби нападу Росії після перегрупування

Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам'ятки укріплюють та захищають,

– написав Віталій Кличко.

Укріплювати пам'ятки дійсно важливо, адже російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Так, у селі Лук'янівка Броварського району ворог зруйнував Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури.

Прокуратура Київщини вживають всіх заходів для належного документування воєнних злочинів росіян, аби притягнути їх до відповідальності.

До слова, за даними КМДА, ніч проти 28 березня у Києві минула спокійно.

До теми – У КМДА розповіли про ситуацію у столиці 28 березня: дивіться відео