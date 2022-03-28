Этим занимаются коммунальщики и общественность. Ответное видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко. Известно, что в Генштабе считают, что враг снова повторит попытку пойти на Киев, однако больших успехов у орков нет – Киев они не возьмут.
Детали Больших успехов не будет, – эксперт о попытках нападения России после перегруппировки
Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают,
– написал Виталий Кличко.
Укреплять достопримечательности действительно важно, ведь русские вражеские войска уничтожают памятники архитектуры украинского народа. Так, в селе Лукьяновка Броварского района враг разрушил Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры.
Прокуратура Киевщины принимает все меры для надлежащего документирования военных преступлений россиян, чтобы привлечь их к ответственности.
К слову, по данным КГГА, ночь на 28 марта в Киеве прошла спокойно.
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