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      Важнейшая ночь в моей жизни, – Сенцов поделился воспоминаниями в годовщину Майдана

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      События Революции Достоинства / Getty images

      В годовщину кровопролитных событий Революции Достоинства украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов вспомнил, как страшно и одновременно важно было быть тогда на Майдане. Тогда революция держалась на "тонкой нитке" и надежде.

      Воспоминаниями о ночи с 18 на 19 февраля 2014 года Олег Сенцов поделился на своей фейсбук-странице. Он рассказал, что в эти дни был в Киеве. Тогда, днем ​​18 февраля, началась мирное шествие, которое закончилась кровавой бойней в Мариинском парке.

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      "Во второй половине дня "Беркут" набросился на нас на Институтской и погнал к Майдану. Милиция захватила все баррикады и вечером начала прижимать нас к сцене. Оборона проходила по линии Дома профсоюзов и памятника основателям Киева. После полуночи они заняли стеллу, и мы были вынуждены поджигать палатки и строить огненную ограду", – вспоминает он.

      Делали это, чтобы защититься и чтобы не позволить силовикам зайти внутрь Майдана.

      Это была самая важная ночь в моей жизни и я думал, что мы не доживем до рассвета. Нас было там так мало, а наша революция тогда держалась на тонкой нитке. Всю ночь мы ждали подкрепления со Львова, которое ехало на своих автобусах и прибыло утром. Ни одного транспорта я не ждал так долго и сильно, как этого,
      – добавляет Сенцов.

      Режиссер также упрекнул псевдопатриотов и поблагодарил всех, кто в эти тяжелые времена Майдана были рядом.

      Внимание! События 18-21 февраля является, вероятно, наиболее трагическими в истории независимой Украины. В этот период на Майдане погибли более сотни человек.

      Ключевые даты Революции Достоинства / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Олег Сенцов Революция достоинства Новости политики
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