Найважливіша ніч мого життя, – Сенцов поділився спогадами у роковини Майдану

У роковини кровопролитних подій Революції Гідності український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов пригадав, як страшно і водночас важливо було бути тоді на Майдані. Тоді революція трималася на "тонкій нитці" і на надії.

Спогадами про ніч з 18 на 19 лютого 2014 року Олег Сенцов поділився на своїй фейсбук-сторінці. Він розповів, що у ці дні був у Києві. Тоді, вдень 18 лютого, почалася мирна хода, яка закінчилася кривавою бійнею у Маріїнському парку.

Актуально: У Києві пом'янули загиблих на Євромайдані: що пригадали активісти

"У другій половині дня "Беркут" накинувся на нас на Інститутській та погнав до Майдану. Міліція захопила усі барикади і ввечері почала притискати нас аж до сцени. Оборона проходила по лінії Будинку профспілок та пам’ятника засновникам Києва. Після опівночі вони зайняли Стелу, і ми були вимушені підпалювати палатки та будувати вогняну загорожу", – пригадує він.

Робили це, аби захиститися та аби не дозволити силовикам зайти всередину Майдану.

Це була найважливіша ніч у моєму житті і я думав, що ми не доживемо до світанку. Нас було там так мало, а наша революція тоді трималась на тонкій нитці. Усю ніч ми чекали на посилення зі Львова, яке їхало на своїх автобусах та прибуло вранці. Ніякого транспорту я не чекав так довго і сильно, як цього,

– додає Сенцов.

Режисер також дорікнув псевдопатріотам та подякував усім, хто в ці тяжкі часи Майдану були поруч.

Увага! Події 18 – 21 лютого є, імовірно, найбільш трагічними в історії незалежної України. У цей період на Майдані загинули понад сотня осіб.



Ключові дати Революції Гідності/ інфографіка 24 каналу