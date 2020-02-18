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      Найважливіша ніч мого життя, – Сенцов поділився спогадами у роковини Майдану

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      Події Революції Гідності / Getty images

      У роковини кровопролитних подій Революції Гідності український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов пригадав, як страшно і водночас важливо було бути тоді на Майдані. Тоді революція трималася на "тонкій нитці" і на надії.

      Спогадами про ніч з 18 на 19 лютого 2014 року Олег Сенцов поділився на своїй фейсбук-сторінці. Він розповів, що у ці дні був у Києві. Тоді, вдень 18 лютого, почалася мирна хода, яка закінчилася кривавою бійнею у Маріїнському парку.

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      "У другій половині дня "Беркут" накинувся на нас на Інститутській та погнав до Майдану. Міліція захопила усі барикади і ввечері почала притискати нас аж до сцени. Оборона проходила по лінії Будинку профспілок та пам’ятника засновникам Києва. Після опівночі вони зайняли Стелу, і ми були вимушені підпалювати палатки та будувати вогняну загорожу", – пригадує він.

      Робили це, аби захиститися та аби не дозволити силовикам зайти всередину Майдану.

      Це була найважливіша ніч у моєму житті і я думав, що ми не доживемо до світанку. Нас було там так мало, а наша революція тоді трималась на тонкій нитці. Усю ніч ми чекали на посилення зі Львова, яке їхало на своїх автобусах та прибуло вранці. Ніякого транспорту я не чекав так довго і сильно, як цього,
      – додає Сенцов.

      Режисер також дорікнув псевдопатріотам та подякував усім, хто в ці тяжкі часи Майдану були поруч.

      Увага! Події 18 – 21 лютого є, імовірно, найбільш трагічними в історії незалежної України. У цей період на Майдані загинули понад сотня осіб.


      Ключові дати Революції Гідності/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Олег Сенцов Революція Гідності Новини України Новини політики
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