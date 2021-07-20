В рамках фестиваля она рассказала о трансформации HR-процессов в компании за последние полтора года. По ее словам, важнейшим фактором для компании остается забота о сотрудниках.

Работа в условиях пандемии поставила перед бизнесом новые вызовы: нужно было оперативно перестроить ключевые процессы с учетом повышенных требований к безопасности и защите здоровья работников. Мы еще несколько лет назад начали цифровизацию многих направлений работы – поиск, подбор, адаптация, обучение и развитие сотрудников. Поэтому к переходу в режим онлайн-работы были хорошо подготовлены. Внедрено множество программ, которые поддерживаются на системной основе и постоянно нами совершенствуются,

– подчеркнула Ирина Ивасюк.

Также по мнению директора департамента по работе с персоналом компании "ТЕДИС Украина" очень важно контролировать и сохранять вовлеченность персонала – от этого показателя напрямую зависит уровень успеха компании. Поэтому обратную связь у сотрудников необходимо брать постоянно, поскольку именно это действие помогает контролировать уровень вовлеченности и поддерживать весь персонал. По результатам опроса, проведенного в компании в этом году, 82% сотрудников были довольны своим эмоциональным состоянием, а уровень вовлеченности и удовлетворенности работой составил 81%. Также в управлении персоналом значимой остается работа над развитием soft skills работников и каналов внутренних коммуникаций.