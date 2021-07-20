У рамках фестивалю вона розповіла про трансформацію HR-процесів в компанії за останні півтора року. За її словами, найважливішим фактором для компанії залишається турбота про співробітників.

Робота в умовах пандемії поставила перед бізнесом нові виклики: потрібно було оперативно перебудувати ключові процеси з урахуванням підвищених вимог до безпеки і захисту здоров'я працівників. Ми ще кілька років тому почали цифровізацію багатьох напрямків роботи – пошук, підбір, адаптація, навчання і розвиток співробітників. Тому до переходу в режим онлайн-роботи були добре підготовлені. Впроваджено безліч програм, які підтримуються на системній основі і постійно нами вдосконалюються,

– підкреслила Ірина Івасюк.

Також на думку директорки департаменту по роботі з персоналом компанії "ТЕДІС Україна" дуже важливо контролювати і зберігати залученість персоналу – від цього показника напряму залежить рівень успіху компанії. Тому зворотній зв'язок у співробітників необхідно брати постійно, оскільки саме ця дія допомагає контролювати рівень залученості і підтримувати весь персонал. За результатами опитування, проведеного в компанії в цьому році, 82% співробітників були задоволені своїм емоційним станом, а рівень залученості і задоволеності роботою склав 81%. Також в управлінні персоналом значущою залишається робота над розвитком soft skills працівників і каналів внутрішніх комунікацій.