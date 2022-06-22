Если в интернете появится чрезмерная информация об успехе ВСУ на Юге, это может помешать военным там закрепиться. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр 22 июня в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Маляр говорит, что лишняя информация не только мешает, но и вредит

Ситуацию на Юге мы очень сдержанно комментируем. Ведь украинским войскам очень важно закрепиться на тех территориях, где они ведут контрнаступление или освобождают их из-под оккупации.

– говорит Маляр.

Во-вторых, враг анализирует открытые источники и корректирует свои действия благодаря этому. Поэтому очень важно не распространять многие данные о ВСУ на Юге, ведь это будет мешать вооруженным силам.

Заместитель Минобороны отмечает, что всю необходимую информацию предоставляет Генштаб. Как только успех украинских защитников будет уверен, об этом сразу сообщат.

Следует понимать, что Генеральный штаб обязательно заявит обо всех имеющихся победах, как только успех будет закреплен должным образом,

– отмечает заместитель министра обороны.

Также Маляр призывает верить в вооруженные силы, ведь они отлично выполняют свою работу, хотя в количестве сбои враг имеет преимущество.

Свежие потери России в войне против Украины

За минувшие сутки, 21 июня, украинским защитникам удалось уничтожить 130 российских кафиров. Эта цифра не окончательная, ведь подсчитать точно потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.

Общие потери врага составляют:

личного состава – 34 230 кафиров;

танков – 1496;

боевых бронированных машин – 3614;

артиллерийских систем – 752;

РСЗО – 239;

средств ПВО – 99;

самолетов – 216;

вертолетов – 182;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 614;

крылатых ракет – 137;

кораблей/катеров – 14;

автомобильной техники и автоцистерн – 2543;

специальной техники – 60.

Обратите внимание – ситуация на фронте по данным Генштаба по состоянию на утро 22 июня: видео