Зеленский среди других важных тем в речи затронул и международную поддержку, в которой сейчас нуждается Украина. Президент нашей страны подчеркнул, что шаги в этом направлении должны быть действенными.

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Украина рассчитывает на действенные шаги поддержки со стороны международных партнеров

В ночном обращении 22 февраля к украинцам Президент Владимир Зеленский подчеркнул: "От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки".

На фоне того, что президент России Владимир Путин решился признать боевиков на оккупированной части Донбасса, поддержка Украине действительно необходима.

Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер. А кто – продолжит пугать Российскую Федерацию словами,

– отметил Зеленский.

"Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию. И не поддаемся на какие-либо провокации", – подчеркнул президент.