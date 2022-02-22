Об этом глава Украины заявил во время срочного обращения. Его, в частности, транслировал 24 канал.
К теме Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков
По словам украинского президента, официальный Киев однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Вся ответственность за последствия из-за недавних решений возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей. И игнорирование решений в рамках нормандского формата", – подчеркнул он.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского к украинцам
Новость дополняется...