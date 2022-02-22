Об этом глава Украины заявил во время срочного обращения. Его, в частности, транслировал 24 канал.

К теме Зеленский срочно обратился к украинцам из-за признания Путиным боевиков

По словам украинского президента, официальный Киев однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Вся ответственность за последствия из-за недавних решений возлагается на политическое руководство России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из минских договоренностей. И игнорирование решений в рамках нормандского формата", – подчеркнул он.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского к украинцам

Новость дополняется...