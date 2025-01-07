Такое мнение высказал в эфире 24 Канала российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Во-первых, то, что Дональд Трамп представил себя посредником между Путиным и Зеленским, якобы сблизив их позиции. Но это невозможно, потому что есть позиция свободного мира и демократических государств, и есть позиция агрессора.

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О безопасности Украины – без Украины

"Во-вторых, он четко заявил, что сначала Украина и США обсуждают условия безопасности Украины, а уже потом можно говорить с Путиным. Зеленский, сохраняя дипломатические нормы и уважение к президенту США, одновременно очень твердо указал Трампу и его команде на их ошибки", – объяснил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что ошибками является то, что Трамп позиционирует себя как нейтрального посредника между двумя "воюющими хулиганами" где-то на границах Европы. И, конечно, невозможно обсуждать безопасность Украины с Путиным.

Напомним, что 5 января на официальном сайте Офиса Президента Украины опубликовали трехчасовое интервью Владимира Зеленского, которое он дал американскому подкастеру Лексу Фридману. Во время разговора Зеленский заявил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения путей завершения войны. Он также добавил, что оружие, которое будут предоставлять Украине, не будут использовать, если россияне прекратят огонь.