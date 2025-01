Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщения пользователей в соцсети X. Речь идет об опубликованном 5 января трехчасовом интервью президента Украины с Лексом Фридманом.

Пользователи жалуются на ошибку при переводе интервью

В рамках интервью Зеленский отметил решительную борьбу украинской власти с коррупцией, особенно в условиях войны, отметив, что все попытки наживаться на военной помощи не остаются без внимания. По его словам, всех, кто пытался извлечь выгоду из конфликта, "били по рукам".

Однако английский перевод этой фразы в субтитрах видео вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети X. В оригинальном переводе фраза "били по рукам" была переведена как "slapped everyone on the wrist" (хлопнули по запястью), что в английском языке имеет значение мягкого наказания или предупреждения, что существенно уменьшает вес высказывания.

Пользователи отметили, что такой перевод не соответствует сути заявления Зеленского и искажает его смысл.

Впоследствии Лекс Фридман признал свою ошибку и пообещал исправить перевод. На YouTube-канале подкастера уже появилась исправленная версия субтитров, где теперь указано: "If we found someone, believe me, we slapped everyone's hands" (Если мы находили кого-то [кто наживается на войне], мы били по рукам). Это более точный перевод, который лучше передает смысл заявления президента.