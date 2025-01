Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дописи користувачів в соцмережі X. Йдеться про опубліковане 5 січня тригодинне інтерв'ю президента України з Лексом Фрідманом.

Користувачі скаржаться на помилку при перекладі інтерв'ю

У рамках інтерв'ю Зеленський наголосив на рішучій боротьбі української влади з корупцією, особливо в умовах війни, зазначивши, що всі спроби наживатися на військовій допомозі не залишаються без уваги. За його словами, усіх, хто намагався отримати зиск із конфлікту, "били по руках".

Однак, англійський переклад цієї фрази в субтитрах відео викликав бурхливу реакцію серед користувачів соціальної мережі X. В оригінальному перекладі фраза "били по руках»" була переведена як "slapped everyone on the wrist" (плеснули по зап’ястю), що в англійській мові має значення м’якого покарання або попередження, що суттєво зменшує вагу вислову.

Користувачі зазначили, що такий переклад не відповідає суті заяви Зеленського і спотворює її зміст.

Згодом Лекс Фрідман визнав свою помилку та пообіцяв виправити переклад. На YouTube-каналі подкастера вже з'явилася виправлена версія субтитрів, де тепер зазначено: "If we found someone, believe me, we slapped everyone’s hands" (Якщо ми знаходили когось, [хто наживається на війні], ми били по руках). Це точніший переклад, що більш відповідно передає сенс заяви президента.