Президент наголосив, що на війні ніхто не заробляв, а тих, хто намагався це зробити – били по руках. Як зауважив 24 Каналу політолог Андрій Вігірінський, такими словами Володимир Зеленський показав нашим партнерам, що корупцію вони можуть знайти і в своїх країнах.

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Що сказав Зеленський про корупцію

Український лідер наголосив, що наша держава отримувала не кошти, а зброю, якою розпоряджалася на фронті. Також звернув увагу на логістику. Адже Україна має власні вантажні літаки, які могла використати, щоб здешевити доставлення військової допомоги. Але згоди на це ніхто не дав.

У питанні про корупцію Зеленський згадав, що зі 170 мільярдів, які нам начебто передали, ми не отримали навіть половини. Це чіткий сигнал для адміністрації Трампа, що винного в цьому варто шукати серед своїх,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Зрозуміло, для чого у США створили нове міністерство урядової ефективності, яке має контролювати урядові витрати. Його очолять Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Лекс Фрідман розуміє, які тенденції панують в Конгресі та як вони пов'язані з перевіркою постачання допомоги Україні.

Серед американського політичного істеблішменту ця тема буде важливою, її порушуватимуть та перевірятимуть. Саме тому Фрідман спитав Володимира Зеленського про корупцію,

– додав політолог.

Після цих слів президент перейшов у морально-етичну категорію та сказав, що ніхто б не крав у наших військовослужбовців того, що і так не вистачає. Це навіть складно уявити, але, на жаль, такі випадки трапляються. Володимир Зеленський з погляду емоцій пояснив, куди треба дивитися американцям, але питання залишається відкритим.

"Чи задовольнить така відповідь США, чи скасує перевірки та комісії щодо використання допомоги? Думаю, ні. Інтерв'ю Зеленського не є для американських служб аргументом про відсутність зловживань. Коли вони перевірять і встановлять, що цього не було – тоді шукатимуть серед своїх", - підсумував політолог.

Нагадаємо, в інтерв'ю Президент України сказав, що Дональд Трамп може домогтися встановлення миру, адже Владімір Путін його боїться. Але насамперед нашій країні потрібні чіткі гарантії безпеки у вигляді членства в НАТО та надання зброї. Без цього ніхто не погодиться на припинення вогню