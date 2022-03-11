Ночью на 10 марта рашисты обстреляли детский лагерь "Звездный" в Житомирской области. Враг выпустил по территории пять ракет.

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Одна бомба попала прямо в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены,

– рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Также полностью разрушены помещения котельной. Все коммуникации отключены, отопления нет. Кроме того, от ударной волны выбило все окна и двери. На территории лагеря образовалась огромная воронка.

Смотрите видео последствий обстрела детского лагеря:

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