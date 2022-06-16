Захватчик не имеет никакого раскаяния на этот счет. В то же время, как свидетельствует перехваченный разговор, жалуется, что российское главнокомандование не присудит за этот "подвиг" медаль.

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Россияне воюют "за медали"

Во время разговора российский оккупант рассказал, что в одном из направлений он застал прорыв украинских защитников. Новоприбывших солдат призвали отражать наступление. По его данным, это произошло 28 мая. Сам оккупант признается, что в бой вступать не решились, потому избивали из артиллерии.

Мы в бой не вступали, просто х***чили их издалека. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас не было задачи вступать в бой,

– рассказал оккупант.

Россиянин признается, что уничтожил один бронетранспортер и до 10 человек пехоты. За это ему обещали медаль. Однако теперь вознаграждение изменилось.

"Сказали, что никто медали не получит. Только деньгами", – добавил он.

Учитывая, что с начала полномасштабного вторжения минобороны России ни разу не уплатило путинским ордынцам зарплаты и премии в полном объеме, остается надеяться, что этого оккупанта ожидает подобная судьба. А впоследствии вместо вознаграждения его привлекут к ответственности за совершенные зверства.

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ГУР Украины установило личность оккупанта и его девушки

Как вставило главное управление разведки МО Украины, захватчиком оказался Иван Афлятонов 1998 года. Он проживает в городе Казань. В Херсонскую область отправился 22 мая. По данным из открытых источников, окончил Суворовское училище и Казанское высшее танковое командное училище.

Находясь на территории Украины, он позвонил по телефону своей девушке – Элине Нурутдиновой, 2002 года рождения. Она проживает в Казани и зарегистрирована как частный предприниматель.

О каких еще зверствах признались кафиры в перехваченных разговорах

Во время одного из перехваченных разговоров россиянин признался своему отцу в том, что его товарищи отрезали украинцу ухо, потому что он не хотел говорить. При этом его отец не возмущается.

Прессслужба СБУ отметила, что среди российских оккупантов, ворвавшихся на территории Украины, полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие посты во вражеской армии. Так, в одном из перехваченных разговоров захватчик пытается найти наркотики и алкоголь для своих командиров.

Из-за страха встретиться с украинскими военными, россияне придумывают способы, чтобы избежать "встречи" с ВСУ. Об этом кафиры рассказывают друг другу в телефонных разговорах . В частности, они делятся советами, как правильно стрелять в ноги, чтобы можно было уйти с войны.

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