Захватчик не имеет никакого раскаяния на этот счет. В то же время, как свидетельствует перехваченный разговор, жалуется, что российское главнокомандование не присудит за этот "подвиг" медаль.
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Россияне воюют "за медали"
Во время разговора российский оккупант рассказал, что в одном из направлений он застал прорыв украинских защитников. Новоприбывших солдат призвали отражать наступление. По его данным, это произошло 28 мая. Сам оккупант признается, что в бой вступать не решились, потому избивали из артиллерии.
Мы в бой не вступали, просто х***чили их издалека. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас не было задачи вступать в бой,
– рассказал оккупант.
Россиянин признается, что уничтожил один бронетранспортер и до 10 человек пехоты. За это ему обещали медаль. Однако теперь вознаграждение изменилось.
"Сказали, что никто медали не получит. Только деньгами", – добавил он.
Учитывая, что с начала полномасштабного вторжения минобороны России ни разу не уплатило путинским ордынцам зарплаты и премии в полном объеме, остается надеяться, что этого оккупанта ожидает подобная судьба. А впоследствии вместо вознаграждения его привлекут к ответственности за совершенные зверства.
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ГУР Украины установило личность оккупанта и его девушки
Как вставило главное управление разведки МО Украины, захватчиком оказался Иван Афлятонов 1998 года. Он проживает в городе Казань. В Херсонскую область отправился 22 мая. По данным из открытых источников, окончил Суворовское училище и Казанское высшее танковое командное училище.
Находясь на территории Украины, он позвонил по телефону своей девушке – Элине Нурутдиновой, 2002 года рождения. Она проживает в Казани и зарегистрирована как частный предприниматель.
О каких еще зверствах признались кафиры в перехваченных разговорах
- Во время одного из перехваченных разговоров россиянин признался своему отцу в том, что его товарищи отрезали украинцу ухо, потому что он не хотел говорить. При этом его отец не возмущается.
- Прессслужба СБУ отметила, что среди российских оккупантов, ворвавшихся на территории Украины, полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие посты во вражеской армии. Так, в одном из перехваченных разговоров захватчик пытается найти наркотики и алкоголь для своих командиров.
- Из-за страха встретиться с украинскими военными, россияне придумывают способы, чтобы избежать "встречи" с ВСУ. Об этом кафиры рассказывают друг другу в телефонных разговорах . В частности, они делятся советами, как правильно стрелять в ноги, чтобы можно было уйти с войны.
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