Вблизи Бали исчезла подводная лодка ВМС Индонезии с 53 людьми на борту
Возле берегов острова Бали 21 апреля исчезла подводная лодка военно-морских сил Индонезии. На ее борту находились 53 человека.
Источник:BBC
Военное командование Индонезии обратилось к соседним Сингапуру и Австралии с просьбой помочь с поиском судна.
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Возле Бали исчезла подводная лодка
- Субмарина KRI Nanggala-402, которая изготовлена на немецкой верфи Howaldtswerke в 1978 году, осуществляла учебное торпедирование в открытом море.
- Последний раз сообщение о месте ее пребывания поступило в 4:30 по местному времени, после этого связь оборвалась. Подводная лодка тогда находилась на расстоянии 96 километров к северу от Бали.
- На борту субмарины находились 53 человека.
Что известно о подводном флоте Индонезии
- Когда-то он состоял из 12 субмарин, приобретенных в СССР. Теперь флот несколько скромнее – 5 лодок, 2 из которых – немецкие Type 209, еще 3 – новые южнокорейские субмарины.
- Индонезия постепенно обновляет свои военные силы, однако часть техники, которая до сих пор эксплуатируется, физически устарела.
- В последние годы там уже случались аварии с трагическими последствиями, особенно с участием старых военно-транспортных самолетов.
Возле берегов Бали исчезла субмарина: смотрите карту
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