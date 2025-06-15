На этот раз под ударом оказались Черкассы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Черкассы".
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Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО
Основные тезисы
- Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО из-за атаки российских беспилотников вечером 15 июня.
- Граждан призывают соблюдать информационную тишину и не выкладывать в сеть работу защитников.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 15 апреля россияне в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками.