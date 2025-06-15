Цього разу під ударом опинилися Черкаси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Черкаси".

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Що відомо про атаку на Черкаси

Ввечері 15 червня на Черкащині оголосили повітряну тривогу. О 22:58 у Повітряних силах попереджали про рух ударних безпілотників в межах області курсом на південь та південний захід. Вже о 23:15 повідомлялося про роботу ППО поблизу Черкас та на околицях міста.

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Зазначимо, що цього вечора протиповітряна оборона працювала і на Київщині. О 22:20 в ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано ворожі БпЛА. Там закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Окрім цього, Київська ОВА просить дотримуватися інформаційної тиші та не фіксувати й не викладати в мережу роботу українських захисників.