Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в окрестностях Черкасс?

Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 22:05 15 июля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.

Уже 16 июля в 00:26 военные написали, что дроны подлетают к Черкассам.

Черкассы – оставайтесь в укрытиях! Несколько БПЛА – в направлении города,

– говорилось в сообщении.

В 00:40 стало известно о работе ПВО в районе города. Об этом написало Суспильное.

"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", – сообщали местные корреспонденты.

По состоянию на 00:50 воздушная тревога по всей Черкасской области еще продолжается.

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