Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Что известно об обстреле Киева?

Виталий Кличко в 23:53 сообщил о работе сил ПВО на левом и правом берегах столицы. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

Опасность подтвердили в Воздушных силах, заявив о вражеском беспилотнике направлением на город.

Киев – БпЛА в направлении города с востока,

– сказали защитники.

В то же время российские захватчики атаковали ряд украинских городов, в частности:

Харьков. Оккупанты ударили более 15 раз, большинство ударов пришлись по гражданскому предприятию в Киевском районе города.

Кривой Рог. Враг атаковал город беспилотниками, в одном из районов города наблюдали перебои со светом после взрыва. Также в результате удара вспыхнул пожар.

Днепр. Город также был под атакой БпЛА.

24 Канал оперативно пишет в своем телеграмм-канале о взрывах в Украине и их последствиях.