Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
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Що відомо про обстріл Києва?
Віталій Кличко о 23:53 повідомив про роботу сил ППО на лівому та правому берегах столиці. Він закликав жителів перебувати в укриттях.
Небезпеку підтвердили в Повітряних силах, заявивши про ворожий безпілотник напрямком на місто.
Київ – БпЛА в напрямку міста зі сходу,
– сказали захисники.
Водночас російські загарбники атакували низку українських міст, зокрема:
- Харків. Окупанти вдарили понад 15 разів, більшість ударів прийшлися по цивільному підприємству в Київському районі міста.
- Кривий Ріг. Ворог атакував місто безпілотниками, в одному з районів міста спостерігали перебої зі світлом після вибуху. Також унаслідок удару спалахнула пожежа.
- Дніпро. Місто також було під атакою БпЛА.
24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про вибухи в Україні та їхні наслідки.