Росіяни атакують Україну "Шахедами". На момент публікації новини тривога охопила половину областей, окрім частини Черкащини.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі 15 липня?

Про те, що в Дніпрі гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 22:55.

Повітряні сили інформували, що на місто рухаються декілька дронів. Моніторингові канали теж писали, що "Шахеди" летять на Дніпропетровщину.

Наразі не відомо, чи є наслідки обстрілу Дніпра.

Іще є загроза балістики з Криму, через що оголосили тривогу в Києві та кількох областях. На Київщині по "Шахедах" працювала ППО.

Окрім цього, пролунали вибухи в Кривому Розі та Харкові.

Де зараз тривога в Україні

24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про вибухи в Україні та їхні наслідки.

Росія вкотре демонструє, що не хоче миру. Іноземні ЗМІ указують, що Путін не злякався слів Трампа про мита, і прагне воювати і надалі.