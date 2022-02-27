Неспокойно было в Сартане вечером 26 февраля. Обстреливали авиацией. Там разрушено 8 домов. В местной школе повылетали окна.
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К сожалению, 1 человек погиб, 2 раненых. Официальная информация относительно общей ситуации по Волновахе и Мариуполю от военных пока не поступала, отметил Кириленко.
В то же время по состоянию на утро тихо, без больших обстрелов и потерь было в:
- Торецке
- Марьинке;
- Красногоровке;
- Светлодарске.
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