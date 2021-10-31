Активисты "Климатического лагеря" устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба, ведущей к конгресс-центру La Nuvola. Именно там проходила встреча лидеров G20.
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Активисты могут заблокировать целый город
К демонстрантам вмешалась полиция. Правоохранители расчистили улицу от активистов, однако те оказали силовое сопротивление.
После того, как освободили центральную улицу, демонстранты продолжали занимать боковую полосу. Они сидели или лежали на асфальте.
Если ничего не изменится (с климатической ситуацией – 24 канал), мы заблокируем город,
– кричали активисты.
Также были такие лозунги, как:
- "Катастрофа наступает, время действовать";
- "От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".
Протест активистов "Климатического лагеря" прямо на асфальте / Фото ANSA
Саммит G20: главное
- В Риме под руководством Италии 30 октября 2021 года начался 2-дневный саммит стран "Большой двадцатки". Руководители крупнейших экономик мира должны вместе пообщаться об актуальных международных вопросах.
- Согласно программе саммита, первая сессия состоялась на тему: "Глобальная экономика и здоровье".
- Лидеры еще должны обсудить 31 октября вопрос об изменениях климата и устойчивом развитии.