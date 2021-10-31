Активисты "Климатического лагеря" устроили сидячий протест на улице Христофора Колумба, ведущей к конгресс-центру La Nuvola. Именно там проходила встреча лидеров G20.

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Активисты могут заблокировать целый город

К демонстрантам вмешалась полиция. Правоохранители расчистили улицу от активистов, однако те оказали силовое сопротивление.

Обратите внимание! Согласно информации Министерства внутренних дел Италии, для участия в саммите мобилизовали силы безопасности в составе более 5000 полицейских и солдат. Дело в том, что ожидается несколько демонстраций.

После того, как освободили центральную улицу, демонстранты продолжали занимать боковую полосу. Они сидели или лежали на асфальте.

Если ничего не изменится (с климатической ситуацией – 24 канал), мы заблокируем город,

– кричали активисты.

Также были такие лозунги, как:

"Катастрофа наступает, время действовать";

"От Рима до Глазго ваши инициативы – это проблема".



Протест активистов "Климатического лагеря" прямо на асфальте / Фото ANSA

Саммит G20: главное