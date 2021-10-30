Активісти "Кліматичного табору" влаштували сидячий протест на вулиці Христофора Колумба, що веде до конгрес-центру La Nuvola. Саме там відбувалась зустріч лідерів G20.
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Активісти можуть заблокувати ціле місто
До демонстрантів втрутилась поліція. Правоохоронці розчистили вулицю від активістів, проте ті чинили силовий опір.
Після того, як звільнили центральну вулицю, демонстранти продовжували займати бічну смугу. Вони сиділи або лежали на асфальті.
Якщо нічого не зміниться (з кліматичною ситуацією – 24 канал), ми заблокуємо місто,
– кричали активісти.
Також були такі гасла, як:
- "Катастрофа настає, час діяти";
- "Від Риму до Глазго ваші ініціативи – це проблема".
Протест активістів "Кліматичного табору" прямо на асфальті / Фото ANSA
Саміт G20: головне
- У Римі під керівництвом Італії 30 жовтня 2021 року розпочався 2-денний саміт країн "Великої двадцятки". Очільники найбільших економік світу мають разом поспілкуватись про актуальні міжнародні питання.
- Згідно з програмою саміту, перша сесія відбулась на тему: "Глобальна економіка та здоров'я".
- Лідери ще мають обговорити 31 жовтня питання про зміни клімату та стійкий розвиток.