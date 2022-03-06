Упорные бои 6 марта шли на Луганском направлении в зоне ООС. Враг пытался продвинуться вперед и захватить украинские города и деревни.

Достойно внимания Киевский КОРД снял на видео бой, в котором уничтожил два вражеских танка

Украинские воины умело отражали все атаки агрессора и вели эффективную контрбатарейную борьбу с рашистскими артиллерийскими расчетами, которые обстреливали жилые кварталы украинских населенных пунктов.

Кроме этого, вблизи Северодонецка подразделения десантно-штурмовых войск не дают российскому нашествию подойти к городу.

"Украинские воины устойчиво удерживали свои позиции, нанося урон врагу, и совершили несколько успешных контратак. В итоге оккупанты потеряли почти 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы", – говорится в сообщении.