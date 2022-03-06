Запеклі бої 6 березня точилися на Луганському напрямку в зоні ООС. Ворог намагався просунутися вперед і захопити українські міста та села.

Варте уваги Київський КОРД зняв на відео бій, в якому знищив два ворожі танки

Українські воїни вправно відбивали усі атаки агресора та вели ефективну контрбатарейну боротьбу з рашистськими артилерійськими розрахунками, що обстрілювали житлові квартали українських населених пунктів.

Окрім цього, поблизу Сєвєродонецька підрозділи десантно-штурмових військ не дають російській навалі підійти до міста.

"Українські воїни стійко утримували свої позиції, завдаючи втрат ворогу, та здійснили кілька успішних контратак. У підсумку окупанти втратили майже 40 осіб особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи", – йдеться в повідомленні ООС.

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