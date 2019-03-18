Вблизи Амстердама произошла стрельба: есть погибшие – фото и видео

Неизвестные открыли огонь по трамваю в центре города Утрехт в Голландии. В результате этого несколько человек получили ранения, по меньшей мере 1 погибший.

На место происшествия сразу приехала полиция и медицинская помощь, сообщает Dailymail.

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Правоохранители привлекли вертолеты для помощи. Кроме того, движение общественного транспорта заблокировано.



В Нидерландах произошла стрельба, пострадали люди // Фото Dailymail

Пока о точном количестве пострадавших неизвестно. СМИ утверждают о по меньшей мере 1 погибшем.

#BREAKING At least one dead in shooting on tram in Dutch city of Utrecht: ANP news agency pic.twitter.com/T31C5GQh00 — AFP news agency (@AFP) March 18, 2019

Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Издание AD указывает, что злоумышленников было несколько, они скрылись с места происшествия.

По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.

Город Утрехт находится вблизи Амстердама в центральной Голландии.

Another Terrorist Attack #Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/M7PmAXKhHo — I India Chowkidar Big Breaking (@big_breaking_) March 18, 2019