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      Вблизи Амстердама произошла стрельба: есть погибшие – фото и видео

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      В Голландии произошла стрельба
      В Голландии произошла стрельба / dailymail.co.uk

      Неизвестные открыли огонь по трамваю в центре города Утрехт в Голландии. В результате этого несколько человек получили ранения, по меньшей мере 1 погибший.

      На место происшествия сразу приехала полиция и медицинская помощь, сообщает Dailymail.

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      Правоохранители привлекли вертолеты для помощи. Кроме того, движение общественного транспорта заблокировано.

      голандія теракт стрілянина трамвай зброя
      В Нидерландах произошла стрельба, пострадали люди // Фото Dailymail

      Пока о точном количестве пострадавших неизвестно. СМИ утверждают о по меньшей мере 1 погибшем.

      Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Издание AD указывает, что злоумышленников было несколько, они скрылись с места происшествия.

      По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.

      Город Утрехт находится вблизи Амстердама в центральной Голландии.

       

      blog_ava
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      Теги: Оружие Теракт Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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