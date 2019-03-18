Вблизи Амстердама произошла стрельба: есть погибшие – фото и видео
Неизвестные открыли огонь по трамваю в центре города Утрехт в Голландии. В результате этого несколько человек получили ранения, по меньшей мере 1 погибший.
На место происшествия сразу приехала полиция и медицинская помощь, сообщает Dailymail.
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Правоохранители привлекли вертолеты для помощи. Кроме того, движение общественного транспорта заблокировано.
В Нидерландах произошла стрельба, пострадали люди // Фото Dailymail
Пока о точном количестве пострадавших неизвестно. СМИ утверждают о по меньшей мере 1 погибшем.
Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Издание AD указывает, что злоумышленников было несколько, они скрылись с места происшествия.
По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек.
Город Утрехт находится вблизи Амстердама в центральной Голландии.