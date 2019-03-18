Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео

Невідомі відкрили вогонь по трамваю у центрі міста Утрехт у Голандії. Унаслідок цього декілька людей отримали поранення, щонайменше 1 загиблий.

На місце події одразу приїхала поліція та медична допомога, повідомляє Dailymail.

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Правоохоронці залучили вертольоти для допомоги. Крім того, рух громадського транспорту заблокований.



У Нідерландах сталася стрілянина, постраждали люди//Фото Dailymail

Наразі про точну кількість постраждалих невідомо. ЗМІ стверджують про щонайменше 1 загиблого.

#BREAKING At least one dead in shooting on tram in Dutch city of Utrecht: ANP news agency pic.twitter.com/T31C5GQh00 — AFP news agency (@AFP) March 18, 2019

Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. Видання AD вказує, що зловмисників було декілька, вони втікли з місця події.

За словами очевидців, чоловік дістав зброю в трамваї і розстріляв кілька людей.

Місто Утрехт розташоване поблизу Амстердама у центральній Голландії.

Another Terrorist Attack #Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/M7PmAXKhHo — I India Chowkidar Big Breaking (@big_breaking_) March 18, 2019