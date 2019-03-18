Поблизу Амстердама сталася стрілянина: є загиблі – фото та відео
Невідомі відкрили вогонь по трамваю у центрі міста Утрехт у Голандії. Унаслідок цього декілька людей отримали поранення, щонайменше 1 загиблий.
На місце події одразу приїхала поліція та медична допомога, повідомляє Dailymail.
Читайте також: Жахлива стрілянина в Новій Зеландії, десятки загиблих: що відомо (18+)
Правоохоронці залучили вертольоти для допомоги. Крім того, рух громадського транспорту заблокований.
У Нідерландах сталася стрілянина, постраждали люди//Фото Dailymail
Наразі про точну кількість постраждалих невідомо. ЗМІ стверджують про щонайменше 1 загиблого.
Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. Видання AD вказує, що зловмисників було декілька, вони втікли з місця події.
За словами очевидців, чоловік дістав зброю в трамваї і розстріляв кілька людей.
Місто Утрехт розташоване поблизу Амстердама у центральній Голландії.