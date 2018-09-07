Вблизи Ниагарского водопада произошла стрельба: трое раненых

В канадском городе Сейнт-Кентрис, который расположен неподалеку от Ниагарского водопада, произошла стрельба. В результате инцидента ранения получили трое человек.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что стрельба произошла 6 сентября около 15:30. В результате инцидента ранения получили трое человек: одного вертолетом доставили в региональный центр травм, второй находится в критическом состоянии в местной больнице. Жизни третьего пострадавшего ничего не угрожает.

В полиции уверяют, что стрелок уже не активен, однако не уточняют информацию о злоумышленнике. Неизвестно ни количество нападавших, ни место их нахождения.

Добавим, что перестрелка произошла в густонаселенном районе города. На место событий прибыли спасатели, кинологи и другие специалисты.

Сейчас продолжается расследование.

Город Сейнт-Кетринс, в котором произошла стрельба, расположен всего в 10 километрах от самой популярной туристической достопримечательности Канады – Ниагарского водопада.