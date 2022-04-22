Об этом журналист сообщил во время брифинга, состоявшегося в пятницу, 22 апреля, информирует 24 канал.

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Сейчас Россия очень активно через социальные сети: ютуб, фейсбук и телеграм-каналы вбрасывает фейк о том, что якобы гуманитарная помощь или оружие, которое поставляется в Украину, не поступает адресатам, разворовывается и стало предметом для коррупции,

– сказал Сергей Лещенко.

"Очень активно этот вброс происходит со ссылкой на конкретное лицо – Юрий Швец, позиционирующий себя в медиапространстве как эксперт по вопросам, связанным с Украиной. Этот Юрий Швец рассказывает о том, что якобы США больше не доверяют Украине", – продолжил представитель СМИ.

За фейком "торчат уши" из России

По словам журналиста, в этом всем есть интересный момент, указывающий, что за этим "торчат уши" из России.

Массовость таких комментариев под видео, в разных социальных сетях, под постами одинаковая, однотипные вбросы: разберитесь, партнеры нам больше не доверяют, все разворовывается. Но есть нюанс – это то, что комментарии переводятся Google Translate. Это подтверждает момент – фамилию "Швец" в комментариях переводит как "Ткач". Переводиться может слово, а вот фамилия – нет,

– объясняет он.

"Поэтому, указывая Швеца как Ткача в этих комментариях, очень активные комментаторы, отрабатывающие методичку государства-агрессора, даже не вычитывают то, что постят", – добавил Сергей Лещенко.



Сергей Лещенко рассказал о фейках, которые Россия вбрасывает в сеть / Скриншот из видео

Что Сергей Лещенко рассказал о Юрии Швеце Сергей Лещенко отметил, что "в нашем инфопространстве Юрий Швец появился благодаря известному ютуб-блогеру, ранее рекламировавшему пирамидки. Именно он сделал Юрия Швеца очень узнаваемым и желанным экспертом-комментатором на украинском медиарынке".

Брифинг Сергея Лещенко: смотрите видео