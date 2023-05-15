Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог. По его словам, Пригожину безразлично судьбу России в войне против Украины.

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Что задумал Пригожин

Борис Тизенгаузен объяснил, что Пригожин ведет хитрую игру, в которой действия по определенному плану.

"Для него русский солдат – святой человек, а паркетные генералы – это самое главное зло, которое виновато во всех провалах", – заметил он.

К тому же добавляет пикантный материал The Washington Post.

Пригожин пытался найти выходы и договориться с Украиной, ГУР, чтобы он сдал позиции российских регулярных частей в обмен на то, что ВСУ покинут Бахмут,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, учитывая, что ВСУ не просто не покинули, а еще и продвигаются в Бахмуте, то, конечно, попытки Пригожина были сведены на нет.

"Пригожину абсолютно плевать на то, победит ли Россия в этой войне или нет. Ему не плевать на то, как он будет выглядеть в итоге", – добавил политтехнолог.

По его словам, Пригожин делает все возможное, чтобы получить желаемый Бахмут.

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В России неспокойно

Борис Тизенгаузен сообщил, что если бы Пригожин действительно пытался договориться с Украиной, ему точно указали на путь российского военного корабля.

Сам факт, что внутри кремлевских руководителей банд уже идет на столько жесткое противостояние, говорит нам о том, что там внутри у них полностью все идет не по плану,

– подчеркнул он.

По его мнению, россияне в отчаянии, потому что успехов они добиться не могут, а новое вооружение активнее поступает в Украину.

Мечты Пригожина

Политтехнолог предположил, что если бы все же Пригожин достиг желаемого, то рассказывал бы всем, что он единственный, кто умеет руководить войском.

За Пригожиным стоят Ковальчуки, между ними Сергей Кириенко, отвечающий за политический, ландшафт, выборы, то есть с учетом всего делают какой-то проект,

– объяснил он.

По его словам, в то же время Пригожина буквально кусают другие хищники – Игорь Гиркин, Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

"Они ему запретили рекрутировать заключенных, чем существенно ограничили потенциал его ЧВК", – подчеркнул он.

Поэтому Пригожин пытается всячески решить вопрос с Бахмутом, впрочем ему это никак не удается.

Вбросы WP по контактам Пригожина с ГУР