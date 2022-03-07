Люди объединяются вокруг борьбы с врагом

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский. Он сказал, что солдат срочной службы Национальной гвардии сбил истребитель Су.

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Такие вещи подчеркивают, что у нас простые солдаты, люди, мирные граждане, объединяются вокруг борьбы с врагом,

– заявил Монастырский.

По состоянию на утро 7 марта Россия в войне против Украины потеряла:

46 самолетов;

68 вертолетов.