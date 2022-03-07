Люди об'єднуються навколо боротьби з ворогом

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський. Він сказав, що солдат строкової служби Національної гвардії збив винищувач "Су".

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Такі речі підкреслюють, що в нас прості солдати, люди, мирні громадяни об'єднуються навколо боротьби з ворогом,

– заявив Монастирський.

Станом на ранок 7 березня Росія у війні проти України втратила:

46 літаків;

68 гелікоптерів.

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