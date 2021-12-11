По данным сервиса Flight Radar 24, летал над Украиной Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE 11. Вылетел он из Великобритании.

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Возле Первомайска Харьковской области разведчик повернул на юг, а возле Токмака Запорожской области – на запад.

Над селом Ревова Одесской области самолет развернулся. Он двинулся обратно тем же маршрутом, вероятно, в Великобританию.

На момент публикации карты самолет находился в районе польского Люблина на высоте 10 980 метров.

По территории Украины пролетел разведчик США / Карта Flight Radar 24

Что известно о Boeing RC-135

Это большой американский стратегический разведывательный самолет, который используют в вооруженных силах США и Великобритании. Boeing RC-135 эксплуатируют с 1960-х годов и использовали во время войны во Вьетнаме, Югославии, Ираке, операциях в Ливии и Панаме.

Во времена холодной войны эти самолеты следили за советскими силами противовоздушной обороны и запусками межконтинентальных ракет СССР.

Модификация Rivet Joint оснащена набором датчиков, которые обнаруживают, идентифицируют и признают расположение сигналов по всему электромагнитному спектру. На борту могут находиться до 30 человек.

Источник: Википедия