Який був маршрут американського літака

За даними сервісу Flight Radar 24, над Україною літав Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11. Вилетів він із Великої Британії.

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Біля Первомайська Харківської області розвідник повернув на південь, а біля Токмака Запорізької області – на захід.

Над селом Ревова Одеської області літак розвернувся. Він рушив назад тим самим маршрутом, ймовірно, до Великої Британії.

На момент публікації карти літак перебував у районі польського Любліна на висоті 10 980 метрів.



Територією України пролетів розвідник США / Карта Flight Radar 24