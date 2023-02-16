Более того, расследователи выяснили, что не все женщины на видео – вдовы, большинство – просто массовка.

Внимание Шубы для вдов ликвидированных оккупантов: женщины поделились деталями, от которых волосы стоят дыбом

Подаренные шубы вдовам

В начале февраля об "акции с шубами" сообщил Евгений Скрипник с позывным "Знамя", входящий в окружение российского боевика и бывшего "министра обороны "ДНР"" Игоря Гиркина-Стрелкова.

Отмечали, что 21 шубу для вдов передал российский бизнесмен, а их доставкой занималась жена Гиркина – Мирослава Регинская. Именно она опубликовала видео, где 13 женщин стоят на улице и держат перед собой шубы, благодаря благодарности за подарки.

Оказалось, что шубы забрали

Но потом оказалось, что часть этих шуб забрали обратно. Российское феминистическое движение связалось с одной из женщин с видео, и она заявила, что у нее и еще у трех других женщин шубы отобрали сразу после записи.

По ее словам, участницам акции сказали, что им вручили шубы плохого качества, и пообещали выдать новые, а позже заявили, что дали шубы по ошибке – они якобы назначались другим людям.

У вдов забрали шубы сразу после съемок видео / Скриншот Следствие Инфо

Женщина призналась, что вне дома

О том, что раздавать шубы, женщинам сообщали на работе. Им пообещали "дорогие подарки из Москвы" за то, что будут говорить на видео.

Журналисты разыскали женщину Валентину, которая рассказала об отобранных шубах, в переписке женщина призналась, что она не вдова, а просто попросили сняться в видео.

Расследователи также идентифицировали несколько вдов и их погибших мужчин.

Регинская в соцсетях продолжала публиковать фото женщин с шубами, которых не было на видео.



Шубы начали раздавать по новому кругу / Фото Следствие Инфо

А позже, вероятно, когда ситуация получила огласку, Валентина написала, что ей "вернули шубу, подарили цветы и извинились".

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