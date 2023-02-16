Более того, расследователи выяснили, что не все женщины на видео – вдовы, большинство – просто массовка.
Внимание Шубы для вдов ликвидированных оккупантов: женщины поделились деталями, от которых волосы стоят дыбом
Подаренные шубы вдовам
В начале февраля об "акции с шубами" сообщил Евгений Скрипник с позывным "Знамя", входящий в окружение российского боевика и бывшего "министра обороны "ДНР"" Игоря Гиркина-Стрелкова.
Отмечали, что 21 шубу для вдов передал российский бизнесмен, а их доставкой занималась жена Гиркина – Мирослава Регинская. Именно она опубликовала видео, где 13 женщин стоят на улице и держат перед собой шубы, благодаря благодарности за подарки.
Оказалось, что шубы забрали
Но потом оказалось, что часть этих шуб забрали обратно. Российское феминистическое движение связалось с одной из женщин с видео, и она заявила, что у нее и еще у трех других женщин шубы отобрали сразу после записи.
По ее словам, участницам акции сказали, что им вручили шубы плохого качества, и пообещали выдать новые, а позже заявили, что дали шубы по ошибке – они якобы назначались другим людям.
У вдов забрали шубы сразу после съемок видео / Скриншот Следствие Инфо
Женщина призналась, что вне дома
О том, что раздавать шубы, женщинам сообщали на работе. Им пообещали "дорогие подарки из Москвы" за то, что будут говорить на видео.
Журналисты разыскали женщину Валентину, которая рассказала об отобранных шубах, в переписке женщина призналась, что она не вдова, а просто попросили сняться в видео.
Расследователи также идентифицировали несколько вдов и их погибших мужчин.
Регинская в соцсетях продолжала публиковать фото женщин с шубами, которых не было на видео.
Шубы начали раздавать по новому кругу / Фото Следствие Инфо
А позже, вероятно, когда ситуация получила огласку, Валентина написала, что ей "вернули шубу, подарили цветы и извинились".
Потери врага в войне колоссальные
- Ничего удивительного, что в России считают, что подарить шубу вдове – это нормально. Ведь именно такое отношение к жизни людей у руководства России.
- Как известно, Путин сейчас забрасывает телами на восток нашего государства, чтобы добиться хоть каких-то успехов на поле боя.
- Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что потери в некоторых отрядах оккупантов достигают 80%. По ее словам, сейчас эвакуация погибших и раненых россиян ограничена или не осуществляется вообще.
- Мобилизированных россиян опрокидывают на фронт неподготовленными. Это фактически "отряды смертников" и сами же оккупанты это понимают.